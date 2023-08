Właściwie czemu wojsko NATO nie rekrutuje masowo Rosjan? za 400 eurosów zrobili by dużo, bo to pieniądze nieosiągalne dla nich, jedynie grupa Wagnera daje więcej - jeśli przeżyjesz rzecz jasna,

może taki ruski też nie miałby walczyć przeciwko Rosji, ale przeciwko chinom?, czemu nie?

wywózkę dało by się zrobić nawet za plecami ich służb, kasa o wiele mniejsza niż za amunicję którą trzeba było ich zabić.