Rosja uderza tylko w cele militarne

͡

º

͜

ʖ

͡

º

więc te zniszczone bloki, przedszkola i szpitale to były jakieś zakamuflowane bunkry?(jeśli rakieta za grube cebuliony wystrzelona z własnego terytorium trafia w budynek mieszkalny, to chyba tam była skierowana. one są precyzyjne i mają dokładnie przypisane cele