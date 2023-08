Ogólnie czy zauważyliście że on w swoich filmach programach cały czas gada pierdoły. Tam są takie frazesy że szok. Do tego bardzo słabo gotuje. I zachwala czasy Austro-Węgier jakby to była jakaś idylla. A jak już nazwał swój ponton na cześć jakiegoś austriackiego okrętu wojennego. To aż mnie skręciło od cringu. Do tego pieprzenie że ceny w Chorwacji nie wzrosły po wprowadzeniu euro o tyle co w Polsce przez inflację xD jeszcze Pokaż całość