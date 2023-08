Przecież to partia założona przez ruskich kolaborantów i ich potomków. To urodzeni zdrajcy i przyszli kolaboranci w przypadku jakiegokolwiek konfliktu na naszym terenie. SLD/Lewica już dawno powinny zostać zdelegalizowane. Otwarcie odwołują się do swoich sowieckich korzeni w PZPR. To tak jakby w Niemczech otwarcie działała partia będąca w Bundestagu która wywodzi się z NSDAP. Przodkowie tych ludzi ścigali, skazywali i mordowali polskich bohaterów i patriotów w czasie IIwś i po niej.