zamek bardzo fajnie zrekonstruowany, ale do zwiedzania to tam malutko - część hotel, część chyba dom kultury, kilka sal do obejrzenia, z czego najbardziej wartościowe to (chyba) oryginalne fragmenty fresków w sali, gdzie odbywają się np. wesela. Ale całość z zewnątrz i dziedziniec robią pozytywne wrażenie.