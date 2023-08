haha piękne.

Jako że Rosja zablokowała przestrzeń powietrzną nad Ukrainą to samo powinna Ukraina zrobić nad Rosją i zapowiedzieć że będzie strzelać do każdego celu latającego nad Ukrainą.

I wysyłać drony żeby waliły we wszystko co lata - a najlepiej w cele na lotniskach także cywilnych.