Prawicowi komentatorzy twierdzą, że okrzyk 'kill the Boer' jest wezwaniem do przemocy przeciwko białej ludności, jednak - jak pisze NYT - nie powinien być odczytywany w ten sposób, ponieważ wg historyków i lewicowych polityków intencją tego okrzyku, jest mobilizacja do walki z opresyjnym systemem.