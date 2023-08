Wielka ława przysięgłych w Waszyngtonie postawiła cztery zarzuty byłemu prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi - oskarża go o nielegalne działania mające odwrócić wynik przegranych przez niego wyborów w 2020 roku. W treści aktu oskarżenia m. in. dowody na to, że chciał użyć wojska.