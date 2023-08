Nazwa "pro-life" jest nietrafiona. Ci ludzie nie są za życiem. Gdyby tak było, to by aktywnie działali na rzecz ludzi, którzy się urodzą, aby mieli jak najlepsze życie. A tego nie robią. Oni mają jedynie fetysz rodzenia. Lubią też rozczłonkowane płody, więc oklejają zdjęciami takich przestrzeń publiczną. Właściwie, to ich działalność nie tylko nie poprawia życia ludzi, a wręcz je pogarsza. Nie da się ich działań uzasadnić inaczej niż formą dewiacji, gdyż Pokaż całość