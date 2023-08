Nie od dzisiaj wiadomo że Konfederaci to ruska V kolumna, znoszone onuce których ciągnie do "zdroworozsądkowego konserwatyzmu".



Pochowanie ich pod progiem to nic nie znaczy, ja domagam się by przyszły rząd a obecnie opozycja ich po prostu zdelegalizowała.



Braun, Korwin, Mentzen, Berkowicz, Stal.. oni wszyscy powinni siedzieć w pierdlu a nie chodzić po wolności.