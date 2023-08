No ale kto to rozliczy? PO? Lewica? Konfa? Brakuje mi normalnej partii politycznej, która zajmie się poważnymi problemami jak inflacja, sytuacja z Odrą, sposób walki z pandemią przez co teraz wszyscy dostajemy po portfelach ale jedyne co się słyszy w TV albo w necie to praktycznie tylko kto da więcej



Ehhh chyba trzeba rzeczywiście emigrować tylko gdzie? ( ͡ ° ʖ ̯ ͡ ° )