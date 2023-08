To tylko pokazuje jak bezsensowne są działania SETI i innych tego typu inicjatyw do poszukiwania sgnałów życia w kosmosie metodą słuchania sygnałów radiowych. Trafienie czegoś takiego to szansa mniejsza niż wygrania w Jackpot i to pod warunkiem, że akurat jakaś antena była skierowana tam gdzie trzeba.