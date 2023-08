Kultowe schronisko - bez jaj. Od 25 lat chodzę po górach, głównie Sudetach i jest to jedno z nielicznych schronisk, w których nigdy nie spałem. Po pierwsze nigdy nie ma miejsc i kontaktu zero. Dzwonisz, to na pół roku do przodu zaklepane, krewni i znajomi królika zawsze. Jedzenie się zatrzymało 57 lat temu. Toalety dramat. To powinna być wizytówka Karkonoszy, a nią nie jest. I to z winy dzierżawców, bo nikt mi Pokaż całość