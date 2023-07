Jedni i drudzy zajmują się pedofilią, kręcą o tym filmy, to niech połączą siły ponad podziałami i zrobią wspólnie jeden wielki materiał o pedofilii w polityce, showbiznesie, kościele, lgbt, etc. Ku ochronie i dobru dzieci, aby to ujrzało światło dzienne i można było działać prawnie dalej. Nawet na tym polu muszą się ścierać w ramach przekonań polityczno-religijnych. Gdzie tu logika?