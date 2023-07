Toż już kilka razy było, że idą już na Moskwę . Ukraiński wywiad jest tak wiarygodny jak to że ruscy nas zaatakowali rakietą, i jak to że wagnerowcy nas zaatakują z białorusi. ukry sami nas próbują wciągnąć w wojnę strzelając rakietą i przemycając uchodźców. Im nie można ufać, jak na nas skarżyli do unii że nie chceby ich spleśniałego zboża, a naszą pomoc garściami biorą, a wprowadzili zakaż importu do siebie naszego Pokaż całość