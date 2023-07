Było już o tym, suma sumartum chodzi o to, że paniska z miasta chcą sobie zrobić darmowy weekend na plaży "państwowej", którą jednak państwo sprzedało prywatnemu właścicielowi.



Nie żeby coś ale albo nie powinni sprzedawać albo co przykre ale na co prawo pozwala wywłaszczyć, zapłacić oczywiście za tą ziemie odpowiednie pieniądze i niech sobie wtedy roszczą prawa do wpuszczania.

+ Wody powinny mieć nakaz w takich przypadkach wysłania np do 48h ekipy Pokaż całość