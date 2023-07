Kiedy jesteś kapitalistą i patriotą, ale uciekasz do GBe, bo w Polsce nie ma dla ciebie pracy na wolnym rynku. Nie uważałeś w szkole, a mimo tego uważasz, że na czymś się znasz i zdaje ci się, że jesteś inteligenty inaczej. Kochasz Rosję, to wstępujesz do konfederacji....



Pamiętajcie drogie dzieci tak skończycie jak nie będziecie uważać w szkole ¯\(ツ)/¯ Człowiek komedia.