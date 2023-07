Fundusz leśny został powołany w latach dziewięćdziesiątych. Do 2015 roku w wyborczej pojawiały się całostronicowe ogłoszenia lasów, których prawie nikt nie czytał.



Zmieni się władza i wszytko wróci do normy. Lasy będą sponsorować wyborczą, a nie obajtków. My zapomnimy, że istnieje coś takiego jak fundusz leśny. Na pewno wyborcza zapomni. Teraz boli ją, że rządowe źródełko wyschnęło. Niezależnie zaciekle walczą, aby wróciło.



A Ty komu wolisz dać? Obajtkom czy wyborczej? Bo ja Pokaż całość