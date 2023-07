Ja nie rozumiem jednego: jeśli Nitrochem ma kwity na utylizację, to jaka jest ich wina, że nieuczciwy przedsiębiorca odebrał te odpady i składuje je gdzie chce?

To jak porównać to, że wyrzuciłeś śmieci do śmietnika a one wylądowały w lesie a nie na wysypisku/spalarni. Jaka jest w tym wina człowieka?



Co innego jeśli są jakieś powiązania z mafią śmieciową, bo w kraju PiS można się spodziewać wszystkiego...