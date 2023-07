Ciekawe co na to Rosjanie mieszkający w Odessie? Co mówili Charkowianie na bombardowanie Charkowa to już wiem. Byłem pytałem. Większość była pogubiona na tyle, ze nie wiedziała co o tym myśleć a i tak ok 1/4 - 1/5 wciąż marzyła o tym aby Charków był jednak rosyjski.