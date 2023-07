Jak już jest taka decyzja, to wiedzą na czym stoją i wiedzą kiedy orki się zaczną sypać. Ja stawiam, że do grudnia już krym będzie odcięty od strony Ukrainy..a potem to już z górki powoli czyszczenie tego co tam pozostawało bo znając życie ruskie choćby gruz miały żreć to się nie wycofają bo by ich rozstrzelali.