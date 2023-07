Oj chyba demagog tym rzem użył demagogii. Co innego prawo, które zostało zmienione w taki sposób aby rzeczywiście policjanci mieli prawo do nagrywania.Co innego wewnętrzne rozporządzenia i przepisy policji, cyt:

Policjanci są zobowiązani do rejestrowania wszystkich swoich interwencji, bez względu na to, czy prowadzą je w miejscu publicznym czy niepublicznym,[...]"

"Policjanci muszą pamiętać, że niewłączenie kamerki nasobnej podczas interwencji może mieć dla nich przykre następstwa i prowadzić do wyciągnięcia konsekwencji służbowych Pokaż całość