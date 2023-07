Teraz przed wyborami to się nie stanie, ale jakby nie daj Boże wygrał PiS to po dotychczasowej obserwacji poczynań tego zdradzieckiego rządu jest to prawdopodobne. Chociaż tutaj układ może być i tak już zaplanowany jak przy koronie i PO też to przyklepie. Pomagać tak, ale dwie proste zasady - 1. To nie nasza wojna. 2. Nie powielać ukraińskiej narracji trolli, że Ukraina walczy za nas.