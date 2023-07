Nie rozumiem myślenia konfiarzy.. Podczas gwałtu niejednokrotnie dochodzi do przemocy i pobicia zgwałconej kobiety. Czasami jest to nie jeden sprawca a kilku. Po takim wydarzeniu kobieta jest w ciężkim stanie psychicznym i fizycznym a według konfederatów to zapłodniona komórka jest największą ofiarą tego gwałtu.. Ludzie z konfy nie mają za grosz empatii i wyobraźni. Sami jakby mogli, to przywiązaliby taką kobietę pasami do łóżka i czekali na poród. Chorzy ludzie.