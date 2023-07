Wincyj gównianych przepisów o doręczeniach, wincyj gównianych przepisów prawa materialnego (a najlepiej wincyj przepisów tymczasowych, o lasach, wprowadzanych w przypisach do ustawy o ananasach), wincyj uchwał jak III CZP 16/21 i 26/21. Do tego Polak zawsze wie lepiej, np. FIDIC to gówno byndzie po mojemu, ryczałt #!$%@?! Jeden plus z tego taki, że zaraz będzie jak na Węgrzech - przedsiębiorcy nie chcą żadnego sądu we własnym kraju, bo #!$%@? nawet arbitraż, wiec Pokaż całość