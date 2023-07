Ten Kowalski to niezły przyjeb, zastanawiam się o co mu chodzi z majątkiem tuska, dostał w Brukseli stanowisko bynajmniej nie w sposób, w jaki Obajtek objął posadę w Orlenie. Ciężko w ogóle porównywać premiera z wójtem Pcimia.

A najchętniej to bym jednych i drugich ustawił w dwóch rzędach i żeby wszyscy zaczęli się opluwać wzajemnie, bo są siebie warci. Polityka to #!$%@?, taki Tusk czy Kaczyński zaczynali dawno temu. Teraz mamy okazję Pokaż całość