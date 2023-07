Rodzina K. tymczasowo aresztowana

NO WRESZCIE.

Ziobro musi wszystkiego pilnować.

To że przestępstwo jest zagrożone karą nie oznacza, że jakakolwiek kara będzie.Jak słusznie @ Jarusek zauważył sprawa się toczy od wielu wielu lat. Od ilu lat Ziobro rządzi prokuraturą? Dopiero teraz gdy Kościuszko wyskoczył z pistoletem do policjanta zdecydowano że może jednak coś jest na rzeczy. Czyżby zbliżały się jakieś wybory czy co?