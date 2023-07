Mam nadzieję, że tego typu wpadek będzie więcej i w końcu ktoś znajdzie sposób jak zaorac ten cały pzpn i stworzyć struktury od zera. Sami kibice mogli by to ogarnąć wystarczyło by przestać oglądać mecze i na nie chodzić, ale w to nie wierzę, Polakom niestety pasuje, że za wszelkie niepowodzenia swoich drużyn czy reprezentacji mogą zwalić winę na pzpn i mieć na co narzekać, a pzpn świetnie spełnia te oczekiwania.