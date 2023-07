Ukraiński wywiad działa jak Mosad (polecam film "Monachium", tak swoją drogą). Rosjanie powinni byli to przewidzieć, tym bardziej, że agenturalnie obydwa państwa są przez stronę przeciwną dobrze zinfiltrowane. No ale wiadomo, że Putin gra w szachy 5D, a poza tym, to ma deal ze stroną zachodnią aby go Ukraińcy nie odstrzelili, a co stanie się z jakimiś pułkownikami czy podporucznikami, to już go niespecjalnie interesuje.