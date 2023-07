Nie klei mi się za bardzo ta narracja...

Co do "tracenia wyborców" przez Konfederację: w omawianym okresie Konfa zaczęła widocznie zwiększać swoje poparcie - ze średniej 7,2% w marcu 2020 do 9% w maju i 8,8% w czerwcu tego samego roku. PiS natomiast po chwilowym wzroście w marcu (z 39,3% w lutym do 43,4%) w czerwcu spadł do podobnego poziomu poparcia społecznego (39,6%). Gdzie tu "świetne rozgrywanie całej sytuacji"? I gdzie tu Pokaż całość