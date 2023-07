Na Costa Blanca uwielbiam jedno miasto, zawsze się tam zatrzymam. W Polsce zupełnie nie znana nazwa za to w UK zupełnie odwrotnie.



Benidorm to moje ulubione miejsce do przebywania na pracy zdalnej. I tu jest tak że to miasto albo się pokocha od pierwszego wejrzenia albo znienawidzi. Ja należę do tej pierwszej grupy. To miejsce ma bardzo dużo do zaoferowania po kątem odpoczynku pasywnego jak i aktywnego. Polecam trekking w paśmie Sierra Pokaż całość