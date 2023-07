Przecież tak właśnie robią w r0sji xD biznesmeni, politycy i inni podludzie otwarcie łamią prawo w ruchu drogowym bo milicja należy do nich i konsekwencji nie poniosą.

ale jak powiesz że w pislandzie jest to samo to zaraz wyzywają cię od onuc. Co zabawne sytuacja wygląda identycznie w r0sji - powiedz przechodniowi prawdę a dostaniesz u nich w mordę.

Natychmiast zdelegalizować PiS i surowo rozliczyć pisowskich zdrajców.