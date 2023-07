Ostatnio znajomy poprosil mnie zebym mu kilka godzin dzieciaki popilnował. Spoko, dzieciaki mnie znają, lubią traktują jak wujka. Na odchodne rzucił, że jak coś to tutaj pilot i bajki netfliks itp. Po za tym ze dzieci w wieku 4-7 lat nie potrafią oderwać się od telefonów to pół biedy ale jak usiadłem i zacząłem oglądać z nimi te bajki.... Oooo CIE JUHU. To co tutaj pokazane to normalka, plus miksy mezczyzn z Pokaż całość