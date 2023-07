KSW chce iść drogą BudLighta wkurzając swoich klientów. Gratuluję pomysłu.



Najpierw powinni się zastanowić ile procent oglądających ten cyrk MMA to sympatycy Konfederacji? Epatowanie siłą fizyczną i sztuki walki to raczej domena młodych mężczyzn o prawicowych poglądach. Jeśli szybko nie wycofają się z błędnej decyzji to organizacja dostanie łatkę lewicującej i to będzie początek jej końca.