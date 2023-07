Tak jak Konfederaci teraz jak się zbliżają wybory i potencjalna koalicja, nawet jak miała by być nieoficjalna, bo pamiętajmy że Konfederacja nie musi być połączona jednym rządem z PiSem, wystarczy że będą razem przegłosowywać zamordyzm i rozkręcać państwo prawa jak do tej pory. Co jakiś czas jak teraz napiszą coś że Morawiecki zły a potem będą szczekać wszędzie, TUSK, TUSK, TUSK, EU, TUSK, TUSK...