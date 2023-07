Moja Żona jest Kubanką, trzy dni temu dostała wiadomość że jej wujek ( brat mamy ) pojechał na kontrakt do Rosji na budowę (wiele razy jeździł do Rosji na kontrakt, do Polski chciał konsul odmówił wydania wizy ( z cztery razy ) i ponownie wybrał kierunek Rosja), gdy dojechał okazało się że za około dwóch tygodni zabierają ich do wojska i na wojnę, nie ma jak wrócić aktualnie do kraju/uciec.