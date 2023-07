Pokaż całość

Ja tam sie GMO nie boję w tym sensie, jak boją się mega szury, ze to ich zmieni genetycznie XDAle GMO bywa bardzo groźne dla naszego środowiska i po częsci dla nas, ponieważ to zmierza wszystko w monokultury.Wszystko przez to, że zmierza to zawsze ku 1 rodzajowi, który w założeniach ma być idealny pod każdym kątem.Jeszcze 50 lat temu było pełno odmian każdego z owoców czy warzyw.