Demonstranci wybijają okna, niszczą miejską infrastrukturę

Jak przekazała AFP, doszło do wielu grabieży sklepów. W gminie Roubaix zniszczono teatr, płonęły barykady, spaleniu uległy także przystanki autobusowe. Zaatakowano również komisariat policji i centrum społeczne. Minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin przekazał, że aresztowano 667 osób

Niszczenia mienia publicznego i prywatnego to są protesty? To jest wandalizm, człowiek pracuje, kupuje sobie auto czy otwiera sklep, a motłoch w ramach protestu mu to wszystko zniszczy.Protest