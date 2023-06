Co się z tymi ludźmi stało, to już nigdy nawet nie spróbuję zrozumieć. Kiedy byłem szczunem w wieku tego chłopaczka, to połowa znajomych miała ksywy odzwierzęce czy to z powodu wyglądu, czy nazwiska, czy charakteru. Pamiętam Dzika, Dzikuna, Jastrzębia, Bociana, Słonia, Szczurka, Kaczkę, Konia, Komara... Nie przypominam sobie, aby ktokolwiek miał z tym problem. Ale to było 40 lat temu...