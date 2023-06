Hurra, Baltic Pipe pokryl zapotrzebowanie Polski na gaz w szczycie zuzycia, przy trzaskajacym mrozie gdzie kto moze grzeje sie gazem a Elektrocieplownie Nowa Sarzyna i Stalowa Wola pobieraly 4x tyle gazu co powinny. Wszyscy sie w blokach dogrzewali kuchenkami gazowymi, a w starym budownictwie podlaczali rure do piecy kaflowych!111!!!!

Zapomnieliscie dodac ze gaz do Polski dotarl dzieki cisnieniu jakie wywiera Pan Premier na Unie Europejska i Norwegow, przy czym ostatni odcinek sie Pokaż całość