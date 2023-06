ah ta policja, jak tak to pilnuje porządku i szuka aby jak tu wlepić mandat, ale gdy przychodzi prawdziwy poważny test - to nawet żadnego nie zgarnął na dołek, traktują ich niczym angielskie służby mundurowe czarnoskórych i podobnych, przecież nawet po tym zdaniu "Obcokrajowcy podkreślali, że jest „wszystko w porządku” można się domyślić że rozwiążą to po swojemu (można się tylko domyślać jak). Czyli policja jest bierna i mierna, normalnie wszyscy - Pokaż całość