mieszkania tańsze o 30 proc.

Pomijając fakt, że to niewykonalne, żeby jakaś PARTIA zdecydowała o cenie wolnorynkowego dobra (co w kontekście "wolnorynkowej" konfy brzmi wyjątkowo śmiesznie), to niby dlaczego miałoby to być dobre? Czy ktoś, kto ma mieszkanie/mieszkania chciałby, by wartość jego majątku spadła o 30%?