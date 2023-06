I to jest jaoby wielki problem, to ja to dla równowagi przekopiuję to co napisałem po tym jak usłyszałem żałosne wprost przemówienie Kaczyńskiego (w szczególności że wklejam to w siedlisku załganych tchórzy o jakich niżej piszę):



Ten człowiek, niejaki K., jest skrajnym szkodnikiem społecznym! Pod każdym względem, ale pod tym chyba najbardziej. Trudno znaleźć gorszą rzecz którą robi, a robi ich wiele! Przestań, pomylony człowieku, Niejaki K., żyjący żądzą zemsty, straszyć ludzi Pokaż całość