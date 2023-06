Przekleję swój komentarz: Tylko, że wagnerowcy to małe piwo względem regularnej ruskiej armii pod względem liczebności. Dodatkowe nawet, jeżeli to by się skończyło obaleniem Putina lub jego odejściem lub chociaż przetasowanie w kadrze dowódczej (co raczej nie nastąpi), to skąd wiadomo że na jego/ich miejsce nie przyszedłby gość co umoczonych w korupcję oligarchów i urzędników spuściłby w kiblu i w pełni wykorzystałby potencjał euroazjatyckiego molocha. Taki przecież cel miał zamach z lipca Pokaż całość