Od miesiaca znowu jest więcej akcji agencji piarowych wrzucajacych z bordowych kont non stop o tematy o emigrantach. Przez jakiś czas był z tym spokój a teraz znowu non stop murzyni, ciapaki "atakują" oblężonych wykopków. Pod co to jest grzana ta propaganda? Kampania wyborcza konfy bedzie na tym sie skupiala czy co?