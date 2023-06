Przecież na tym polega tolerancja - na wyzywisksch i ostracyzmie w stosunku do osób które mają inne poglądy niż my. Bo wiadomo, że każdy kto ma inne poglądy to faszysta i nazista i w zasadzie to w ogóle nie są ludzie więc powinno się ich tępić albo przynajmniej izolować, najlepiej w jakiś zamkniętych enklawach. ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º )