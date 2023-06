Oglądaliście ten cały wywiad?

50% to jest gadanie o trawie, i reklamowanie swojego sklepu cbd.

i jeszcze to #!$%@? o tym jaki to marycha ma zbawienny wpływ na wszystko i leczy każdą chorobę XD



Tutaj jeszcze shot jak to Liroy wymyślił nazwę konfederacji ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

(chciałbym zobaczyć jak dyskutują o tym z jakubiakiem xD)



Ego tego ćpuna zaczyna być porównywalne do wałęsy