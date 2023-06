Gotówka to wolność, prywatność i bezpieczeństwo. Nie pozwólmy ograniczać gotówki ani rządzącym, którzy uchwalili sobie prawo do zaglądania na nasze konta, ani Hołowni i lewicy, którzy marzą o cyfrowym euro. Dlatego jako Konfederacja postulujemy wprowadzenie ochrony gotówki do polskiej Konstytucji.