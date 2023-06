Tak szczerze, to #!$%@? mnie to obchodzi. Pewni ludzie nie nauczą się pewnych rzeczy, historia się powtarza odcinek 2137, w żaden sposób nikt pozytywnych wniosków nie wyciągnie z tej historii. Media to będą grzać, bo to dobry powód to toczenia dalej wojenki polsko polskiej. Zostawmy już ten temat, a jak ktoś jest głupi jak ona, to będzie się w niebezpieczeństwa pakować, tacy ludzie byli, są i będą.