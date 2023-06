„Reset” powstał w określonym celu. To film, który ma pomóc PiS-owi wygrać wybory. O tym, że zrobiono go tak, by udowadniać bajkę o „złym Tusku, który z najgorszym mordercą spiskował”, świadczy między innymi wykorzystanie tak wielu technik propagandowych.

No i najważniejsze, ale to chyba każdy zdaje sobie z tego sprawę:A najlepsze jest to, że konfederaci namiętnie pomagają osiągnąć ten cel pisowskim propagandystom. Przykład - kwik w związku z ostatnim marszem